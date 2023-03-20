С начала 2023 года валютная выручка Украины за экспорт металла сократилась в 4 раза – таможня

По итогам января-февраля 2023 года металлургические предприятия Украины экспортировали металлов и изделий из них на $568 млн. Это в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года – тогда было экспортировано соответствующей продукции на $2,26 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Государственной таможенной службы

Видео дня

В общем, товарооборот Украины по итогам января-февраля 2023 года составил $16,5 млрд, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

В Украину было импортировано товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировано – на $6,5 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $8,1 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров.

Как известно, в 2022 году украинские металлурги снизили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом – до 23,98 млн т. Экспорт чугуна за год упал на 59% г./г. – до 1,32 млн т. Отгрузки полуфабрикатов сократились на 72% г./г., до 1,89 млн т. К столь значительному падению привела война и разрыв логистических цепочек из-за блокирования морских портов.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.