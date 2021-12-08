С 'Meest China' открылись новые возможности покупки и доставки товаров из Китая

Импорт товаров из "Поднебесной" в Украину продолжает расти, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Становится все больше покупателей, которые не хотят переплачивать магазинам и посредникам и заказывают товары в Китае. В основном это происходит через маркетплейс "Aliexpress". Такой шоппинг позволяет экономить, хотя и не лишен минусов. Прежде всего потому, что его нельзя назвать прямыми покупками в Китае, поскольку "Aliexpress" это экспортная площадка, где торгуют, пускай и китайские, но все-таки посредники.

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Существенно сэкономить можно, если получить доступ к внутренним маркетплейсам Китая. Крупнейшими из них являются "Taobabo", "Tmall" и "1688". Именно такую возможность предоставляет компания "Meest China", располагающая собственным складом в китайской провинции Гуанчжоу. Покупатели указывают его в качестве адреса доставки внутри Китая. После чего собственная служба доставки отправит товар в Украину по весьма демократичным тарифам самолетом или поездом.

На "Aliexpress" продавцы работают с каким-то одним перевозчиком, у которых из видов доставки только авиа или морской. Из-за этого цена на товар у продавца может быть отличной, но доставка может выйти чересчур дорогой. Или же слишком долгой — до 45 дней, а в периоды распродаж может быть и больше.

Покупателю в таком случае остается либо согласиться с предлагаемыми условиями или искать другого продавца с таким же товаром. И нет никаких гарантий, что желаемый товар найдется по такой же цене, условия доставки будут более выгодными.

А если заказать несколько товаров у разных продавцов, то каждый из них будет доставлен отдельной посылкой. Что совсем неудобно, если это 10-20 небольших товаров. А многие заказывают и больше.

Доставка "Meest China" лишена подобных недостатков. После того, как приобретенные товары прибыли на склад в Китае, клиент может сформировать очередность и график отправки. Это удобно тем, что позволяет не переплачивать за отправку посылок и не превышать размер беспошлинного ввоза в Украину, составляющий 100 евро для физических лиц.

Это не единственная проблема, с которой сталкиваются покупатели заказывающие товары в Китае и "Meest China" решает и их.

Языковой барьер — перевод описаний и характеристик товара сложно назвать точным, а порой и вовсе используется машинный перевод, что породило немало шуток и мемов. С продавцами придется общаться на английском. Большинство из них хотя и знают язык, но используют его своеобразную версию, которая получила свое название — "китайглиш", а его понять не так уж просто. А уж если понадобиться связаться живым оператором поддержки "Aliexpress", то это будет еще сложнее.

На сайте "Meest China" встроен поиск по трем каталогам сайтов "Taobabo", "Tmall" и "1688". Кроме этого к услугам клиентов департамент выкупа товаров, всегда доступная украиноязычная служба поддержки и возможность заказать проверку посылки на складе перед отправкой в Украину (пересчет количества, соответствие цвету, сверку наименований и комплектации) и получить фотоотчет.

"Aliexpress" ценят за широкий ассортимент товаров (более 100 млн. позиций) и низкие цены. А что если Вы узнаете, что ассортимент может быть еще шире, а цены еще ниже?

"Taobao" — розничный маркетплейс с ассортиментом товаров более 1 миллиарда! Вот уж где точно от обилия выбора "глаза разбегаются".

На "Tmall" продавцами выступают только юридические лица-производители и официальные реселлеры. Не любите переплачивать посредникам? Тогда вам точно сюда.

"1688" — оптово-розничная площадка, где продавцы устанавливают минимальное количество товара для одного заказа.

В совокупности на этих маркетплейсах гигантское количество товаров и все они могут быть доставлены в Украину с помощью "Meest China". К покупателю посылки могут быть доставлены курьером или в отделение на выбор: "Meest Express", "Новая почта", "Укрпочта".

Так что если хотите порадовать отличными подарками себя и близких на новый год, то самое время присмотреться к товарам и добавить в "избранное" и ожидать распродаж. Кстати, если на какие-то товары скидки не появятся, то они с большой долей вероятности будут к китайскому новому году, который наступит 1 февраля 2022 года.

Экономьте с "Meest China" и удачных покупок!