Рыженков: стратегия 'Метинвеста' рассчитана минимум до 2030 года

Стратегия группы "Метинвест" уже рассчитана минимум до 2030 года, с возможной проработкой еще на 20 лет вперед.

Об этом в интервью журналу Forbes сказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Наша стратегия рассчитана до 2030 года. Дорабатываем ее до 2050‑го", – сказал он.

При этом гендиректор уточнил, что стратегия является вектором развития, на который ориентируется компания.

"Мир действительно быстрый. Мы, скорее, ориентируемся на стратегический вектор развития. Когда есть вектор, можно спокойно делегировать принятие решений. А принимаются они исходя из концепции опциональности: из существующих опций мы выбираем те, которые позволят нам иметь опциональность в будущем", – отметил Рыженков.

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Отметим, что в октябре "Метинвест" занял первое место в топ-100 частных компаний по версии Forbes Украина.