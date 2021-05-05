Руководство и набсовет УЗ нужно полностью сменить, – Гришина

Ситуация в "Укрзалізниці" катастрофическая, компании нужна полная смена руководства, потому что нынешнее демонстрирует только коррупцию и непрофессионализм. Об этом заявила глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина в интервью "Минтрансу".

"Мы не говорим, что Набсовет нужно увольнять немедленно. Пусть они доработают свой срок полномочий, который заканчивается через два месяца. Но мы настаиваем на том, чтобы правительство уже сейчас начало поиск профессиональных людей в Набсовет. Нельзя допустить, чтобы нынешних членов Набсовета перевели в статус и.о. Нельзя, чтобы они начали зарабатывать как временщики. Такая ситуация является недопустимой", - подчеркнула она.

По ее словам, в УЗ нет ни одного направления, которое бы сбалансированно работало, а про прибыль в последние годы уже никто не говорит.

"Украина теряет стратегическое предприятие. Ситуация вышла из-под контроля и мы считаем, что должна быть проведена полная смена руководства УЗ. Компанией должны управлять профессиональные железнодорожники с опытом работы и стратегическим видением. И это видение нужно представить всем, а не только Набсовету на закрытом заседании. Это должен быть публичный процесс", - подчеркнула Гришина.

Ранее Временная следственная комиссия признала неудовлетворительной работу Наблюдательного совета компании и и.о. председателя Ивана Юрика и приняла решение "обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава, начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины", - говорится в заявлении.

Ранее политик Борислав Береза обнародовал информацию о том, что на питание членов Набсовета УЗ компания потратила свыше 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по его данным, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Хвыля", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. Однако, когда Временная следственная комиссия запросила информацию о вознаграждении членов Набсовета УЗ, те отказались ее предоставить, заявив, что это конфиденциальная информация.