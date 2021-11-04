Руководство госкомпаний должно отвечать за отсутствие угля на ТЭС, – Наливайченко

Руководство государственных компаний должно понести ответственность за отсутствие угля на государственных ТЭС в начале отопительного сезона.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"На государственных ТЭС закончился уголь и вчера наша энергосистема запросила аварийную помощь из Беларуси. Это уже наглядное свидетельство тотального провала государственной энергетической политики и безопасности. Руководители государственных энергетических компаний прежде всего "Центрэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" должны понести ответственность за провал подготовки к зиме", - заявил нардеп на своей странице в Facebook.

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По словам нардепа, сейчас правительство хочет компенсировать простой государственных ТЭС закупкой электроэнергии из Беларуси, в частности, из российской атомной электростанции на территории Беларуси.

"При этом возникает колоссальная коррупция, поскольку импортные поставки планируют отдать непонятным частным трейдерам-посредникам и спекулянтам", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, начиная с августа 2021 года, более чем каждый второй энергоблок государственных ТЭС не работает из-за нехватки угля. Из-за простой государственной ТЭС, 2 ноября "Укрэнерго" не смогла сбалансировать энергосистему, пригласив аварийную помощь из Белоруссии.

С 1 ноября государственная компания "Центрэнерго" остановила поставки угля на Трипольскую ТЭС под Киевом.