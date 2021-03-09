Руководитель УЗ обратился в комиссию ВР из-за заявления о некомпетентности

Председатель правления УЗ Владимир Жмак выразил удивление тем фактом, что Временная следственная комиссия, которую создала Верховная Рада для проверки финансового состояния УЗ, внезапно обратилась к Кабмину и Наблюдательному совету по вопросом о его компетентности. И напомнил, что в постановлении, которым эта ВСК была создана, предполагается, что она должна проверять финансовую деятельность УЗ в 2017-2020 годах, тогда как самого Жмака назначили в конце 20-го года. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Временная следственная комиссия ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния УЗ была создана в январе этого года. Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который начала предоставлять информацию. Но в ВСК решили ответа не ждать.

"Каково же было мое удивление, когда, не дождавшись от УЗ ответа, председатель ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в Facebook о результатах первого заседания комиссии. ВСК приняла решение о направлении "обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании". Создается впечатление, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формировании – резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год!" – напомнил Жмак.

Он также указал, что на заседание ВСК были приглашены только министр (инфраструктуры Владислав Криклий – Ред.) и члены Наблюдательного совета УЗ.

"Членов же правления на заседание пригласить забыли. Результаты деятельности действующего правления не исследовались от слова "вообще". А нам есть, что сказать: и о ликвидации дефицита тяги, и об увеличении оборота вагонов, и об отношениях с рынком, который, наконец, доволен сотрудничеством с УЗ, и о многом другом", – перечисляет Жмак.

Он выразил надежду, что позиция главы ВСК вызвана недоразумением.

"Надеюсь, что распространенная Председателем ВСК в Facebook информация – просто недоразумение. И вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины "крутого пике" УЗ с 2017 по 2020 годы", – резюмировал Жмак.

Как известно, в январе Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать возможное бездействие и нарушение законодательства органами управления предприятия, которые привели к ухудшению показателей предприятия в 2017-2020 годах.

Ранее народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя результаты заседания комиссии, выразил удивление, что на это заседание не были приглашены представители правления, а только члены Наблюдательного совета. Он заявил, что Наблюдательный совет "Укрзалізниці" не профессионального уровня для управления компанией и "крышует" коррупцию^ никакой информации от Наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета – повышать тарифы на железнодорожные перевозки.