Ручная замена главы 'Нафтогаза' угрожает независимости компании и сотрудничеству Украины с МВФ, – Инна Совсун

Увольнение правительством главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначение на эту должность Юрия Витренко является фактической практикой возврата к ручному управлению. Это также может привести к возвращению коррупционных схем в государственную компанию.

Назначение Витренко произошло вопреки уставу компании, ведь увольнять и назначать главу правления можно в соответствии с предложениями наблюдательного совета "Нафтогаза", заявили в пресс-службе партии "Голос".

Такое решение Кабинета министров грозит сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом, поскольку ставит под угрозу независимость "Нафтогаза".

Инна Совсун, заместитель главы партии "Голос", народный депутат Украины: "Правительство очень неожиданно провело замену руководителя "Нафтогаза" – в тот момент, когда началось заседание Комитета энергетики, на котором рассматривается кандидатура Германа Гагущенко на должность министра энергетики, появляется новость о том, что правительство уволило Коболева. После этого появились новости о том, что на его место назначили Витренко.

Документ, которым принимали это решение, выглядит по меньшей мере странно. Как прописано распоряжение, которым уволен Коболев и назначен Витренко? Кабинет министров указывает на неудовлетворительные показатели Нафтогаза за прошлый год. После этого увольняет наблюдательный совет, после этого заново назначает наблюдательный совет, и так же увольняет Коболева и назначает Витренко.

Это нарушает устав Нафтогаза и нарушает наши обязательства, в частности перед МВФ по обеспечению независимости Нафтогаза".