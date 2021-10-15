Ручная настройка цен на газ приведет к убыткам бюджета на 10 млрд грн – АГКУ

Инициатива по ограничению прав независимых газодобытчиков свободно продавать газ приведет к потерям государственного бюджета 10 млрд грн. Об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

"Из-за введения механизма регулирования цены частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурение новых скважин. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местный бюджеты. По предварительным подсчетам потери могут составить до 10 млрд грн", –говорится в сообщении ассоциации.

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Кроме того, предложения по искусственного регулирования цены нанесут удар по инвестиционному имиджу Украины, убеждены в ассоциации.

Так, привлечение миллиардных инвестиций в нефтегазовые проекты, которые, в частности, предусмотрены подписанными соглашениями о разделе продукции, будут невозможны. Это означает потерю более 12 млрд грн в ближайшие пять лет, добавили в ассоциации.

"Остановка инвестиционной деятельности приведет к ежегодному падению газодобычи частными газодобытчиков на 10%, что в свою очередь потребует увеличения поставок в Украину импортного газа. Это ослабит энергетическую безопасность Украины, особенно учитывая запуск Северного потока-2 и риск сокращения или даже полного прекращения транзита российского газа через нашу страну", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики от такого шага.