Россия зарабатывает 5 млрд евро в год на экспорте металла, а Европа вынуждена закрывать заводы, – Гончаренко

Из-за "половинчатых" ограничений, введенных Евросоюзом на российское металлургическое сырье, страна-агрессор продолжает зарабатывать на экспорте металлов миллиарды, в то время как европейские предприятия вынуждены закрываться, не выдерживая конкуренцию.

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Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в статье для The Edge.

"Поток дешевого металлургического сырья из РФ, вкупе с астрономическими ценами на энергоносители, вынуждают европейских металлургов сокращать производство. Так, в начале осени Arcelor была вынуждена закрыть несколько заводов, в том числе в Германии, из-за высоких цен на энергоносители. А российские металлурги, получающие газ и электроэнергию практически бесплатно, вытесняют европейские компании с европейского рынка! При этом рекордные цены на газ и электроэнергию во многом спровоцированы самой Россией", - подчеркнул Гончаренко.

Согласно статистике, ежегодно Россия получает около 5 млрд евро от экспорта черных металлов и руд в ЕС – в основном в Бельгию, Германию, Италию и Нидерланды. В марте были введены первые санкции против металла из РФ, но они оказались "половинчатыми", ведь основные статьи экспорта — руда, слябы, заготовки и другие виды сырья и полуфабрикатов, — под санкции не попали. Поэтому в нынешнем и минимум в следующем году Россия продолжит зарабатывать на поставках своего металла в ЕС. В то время, как заводы в Европе будут вынуждены продолжать сокращать производство и увольнять людей, акцентирует Гончаренко.

"Так почему ЕС до сих пор не ограничил поставки металла из России? Дело в огромном лобби российских производителей, которое за последние 10-15 лет сумели усилить свое влияние на европейском рынке и получило рычаги давления на национальные правительства. Поэтому ЕС должен лишить российских металлургов рычагов влияния на принятие решений", - уверен Гончаренко.

Европейские производители, в том числе венгерский гигант Dunaferr, вместо работы с Россией могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, которая является гораздо более надежным партнером, чем представители страны, развязавшей войну на европейском континенте в 21 веке, резюмировал Гончаренко.

Напомним, принятый осенью восьмой пакет санкций якобы должен был расширить введенные ранее ограничения, однако введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023, а отдельных стальных полуфабрикатов - с 1 апреля, и даже с 1 октября 2024 года.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.