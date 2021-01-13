Россия взяла в залог у Фирташа газ из хранилищ Украины на 38 млрд гривен

Российский "Фонд промышленных активов" взял в залог активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и газ стоимостью почти 38 млрд гривен.

Фонд получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF. Об этом сообщает РБК.

Предприятия Фирташа имеют акции кипрских компаний Alandero Investments, Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий "Северодонецкое объединение "Азот", "Украгро НПК", ПАО "Азот", "Ривнеазот", "Стирол", швейцарской NF Trading AG, эстонской Nitrofert AS.

Преимущественно эти активы относятся к бизнесу Ostchem по производству и транспортировке азотных удобрений.

Помимо акций в залоге у "Фонда промышленных активов" числится газ, принадлежавший предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 38 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена в Испанию. Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Он отрицает обвинения.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Он останется в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.