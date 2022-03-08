Россия угрожает миру еще одной ядерной катастрофой, – Тимченко

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Россия угрожает миру новой техногенной катастрофой глобального масштаба, захватив войсками Чернобыльскую и Запорожскую атомные станции.

Об этом в комментарии изданию Bloomberg заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия чревата еще одной катастрофой еще большего масштаба", - сказал Тимченко.

По его словам, сейчас на карту поставлено очень многое, чтобы полагаться только на удачу.

Он призвал цивилизованный мир немедленно ввести над украинскими АЭС бесполетную зону, чтобы уберечь мир от техногенной катастрофы.

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Украина сообщила МАГАТЭ, что в настоящее время технические операции на Запорожской АЭС подчиняются российским военным, а связь с АЭС ненадежна.

Напомним, в ночь на 4 марта российские оккупанты открыли огонь по первому энергоблоку Запорожской АЭС, а затем захватили станцию.