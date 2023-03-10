Россия создает препятствия для движения украинских кораблей, мир должен ответить – СМИ
Российские инспекторы, входящие в состав инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле, искусственно задерживают движение украинских кораблей, перевозящих агропродукцию в рамках международного "Зернового соглашения". Поэтому международное сообщество должно либо разблокировать свободное судоходство в Черном море, либо ответить России зеркальными санкциями в отношении кораблей. Такое мнение высказали эксперты изданию ЦТС.
"С января украинская сторона фиксирует случаи искусственных задержек, которые российские инспекторы создают кораблям при прохождении Босфора. За сутки инспекцию проходят только 2-3 судна вместо запланированных десяти. Приблизительно 120 судов ожидает прохождения Босфора в течение 3-5 недель. По оценкам министра инфраструктуры Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, всего за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского зерна", - пишет издание.
Как заявили ранее Кулеба и Кубраков, задержки кораблей создаются представителями РФ: они сознательно замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию и даже отказываются работать в рабочее время.
В то же время у России нет никаких ограничений, и ее корабли свободно передвигаются по Черному морю, акцентирует издание. Именно поэтому, убеждены эксперты, факты задержки судов могут стать правильным толчком для пересмотра зерновой инициативы в более глобальном масштабе.
"У Украины собралось достаточно аргументов, чтобы апеллировать к международному сообществу с призывом расширить инициативу. Причем необязательно апеллируя к доброй воле РФ: Киев может добиваться зеркального запрета на курсирование судов в направлении российских черноморских портов и оттуда", - отмечает издание.
Как пример, ЦТС приводит прецедент морской блокады, охваченной войной Югославии в начале 90-х годов ХХ в. Тогда было привлечено несколько десятков единиц флота и авиации, но блокада в итоге была преодолена.
"С Черным морем, учитывая его географическое положение, технически все даже проще. Ведь с внешним океаном оно соединяется через два узких горла - проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые страной-членом НАТО. Поэтому вопрос может стоять так: или нулевой транзит для российских грузов через эти проливы, или возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, то есть к свободному и безопасному передвижению всех судов, с любых пунктов отправления, под любым флагом", - резюмирует издание.
Ранее американский аналитический центр Atlantic Council заявил, что Турция должна приложить усилия и сохранить свою роль как ключевого члена НАТО в Черном море. Для этого необходимо решить более серьезную проблему - сохранить свободу судоходства, заблокированную в настоящее время Россией.