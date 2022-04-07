Россия понесла прямые военные потери на $12 млрд

Россия за 42 дня войны против Украины только из-за прямых военных потерь лишилась $12,19 млрд. Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц военной техники оккупанта.

Об этом на своей странице в Telegram написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Прямые военные потери России составляют $12,19 млрд за 42 дня полномасштабных военных действий в Украине", – отметил он.

Отметим, по данным Генштаба, Россия за время войны потеряла по состоянию на 6 апреля 698 танков, 1891 ББМ, 332 артиллерийских систем, 55 средств ПФО, 150 самолетов, 1358 единиц автомобильной техники, 7 кораблей или катеров, 76 цистерн с ГСМ и 11 БПЛА .

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Важно отметить, что речь идет только о стоимости потерянной техники. При этом не учитывается, что из-за войны Россия фактически стала страной-изгоем, лишилась инвестиций, ее активы арестовали по всему миру. Она также потеряла доступ к международным финансовым рынкам, осталась без технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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