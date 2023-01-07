Россия нанесла ущерб телекоммуникационному сектору Украины на $1,8 миллиарда – ООН

Государство-террорист Российская Федерация изо всех сил пытается разрушить Украину. За полгода своего полномасштабного вторжения, начиная с 24 февраля 2022 года, она нанесла нашей стране существенный ущерб практически во всех отраслях.

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Только для телекоммуникационной инфраструктуры Украины ущерб, нанесенный оккупантами, достигает порядка $1,8 миллиарда. Такие подсчеты приводит Международный телекоммуникационный союз (ITU), который является структурной организацией ООН, сообщает Sky News.

"Украине понадобится минимум $1,79 миллиарда, чтобы восстановить свой телекоммуникационный сектор до уровня, который был до начала войны", – сказано в документе.

Отчет охватывает только первые шесть месяцев войны. В нем говорится о существенных повреждениях и разрушениях телекоммуникационной инфраструктуры в более чем 10 из 24 регионов Украины.

В документе указано, что агрессор "либо полностью уничтожил, либо захватил инфраструктуру телекоммуникационной связи и критически важную инфраструктуру на временно оккупированных территориях, а также в зоне боевых действий".

Также в заявлении говорится, что страна-агрессор в одностороннем порядке изменила украинские телефонные коды, установленные агентством ООН, на российские.

Кроме того, за это время на украинскую инфраструктуру было совершено 1123 кибератаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует, чтобы страна-агрессор Россия выплатила Украине репарации. За это решение проголосовали 94 государства.

Также OBOZREVATEL писал, что только находящемуся во временной оккупации Мариуполю за восемь месяцев войны Россия нанесла убытков на сумму от 12,5 млрд долларов до 14,5 млрд долларов. Поэтому, по словам мэра города, РФ должна выплатить Мариуполю репарации.

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