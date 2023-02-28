Россия начала перевозить свою нефть на хранение в Гану: никто не хочет покупать
Российская нефть будет храниться в Гане из-за сокращения пула покупателей. Около 600 000 баррелей российской нефти было переправлено из порта в Черном море.
Об этом сообщает издание Вloomberg. Доходы России от нефти упали почти на 20% после того, как ограничение цен привело к большим скидкам на нефть в стран.
Российская нефть направляется в резервуары для хранения в Гане – стране, которая сама экспортирует сырую нефть и находится на пороге двух региональных центров снабжения.
Вероятно трейдеры могут искать на рынке новых покупателей российских баррелей после того, как Европейский союз прекратил почти весь морской импорт из страны в декабре. Меры блока сделали Москву чрезвычайно зависимой от китайских и индийских закупок.
Танкер "Тезей" прибыл в территориальные воды Ганы в пятницу, перевозя около 600 000 баррелей российской нефти из порта в Черном море, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg.
Россия вынуждена поддерживать свои нефтяные доходы после того, как Большая семерка и Европейский союз ввели карательные санкции в отношении энергетической отрасли страны.
Почти всем компаниям Европейского Союза запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты или предоставлять важные услуги, такие как страхование, странам, которые покупают такие экспортные товары по цене, превышающей установленный предел.
По данным Международного энергетического агентства, в декабре доходы России от нефти упали почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как ограничение цен привело к большим скидкам на нефть в стране.
Как сообщал OBOZREVATEL, России не удастся выполнить бюджет на 2023 год, так как цена на нефть, которую заложили в бюджет, на 30% выше реальной. Бюджетные поступления падают, тогда как расходы на войну стремительно растут.
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