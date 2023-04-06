Россия может перевозить кораблями военные грузы, в то время как украинское зерно заблокировано – Черноморов

Благодаря продолжению действия зернового коридора, у Украины появилась возможность отправить больше пшеницы в страны, которые в ней очень нуждаются - речь идет о таких странах, как Йемен, Сомали, Кения, Эфиопия, Бангладеш, Судан и т.д. Но сказать, что коридор покрывает потребности украинского экспорта, будет преувеличением – россияне ведь сознательно саботируют экспорт зерновых. Однако российские корабли никто не проверяет, несмотря на риски, что они могут перевозить оружие. Такое мнение высказал народный депутат Украины Артем Черноморов.

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"Сказать, что коридор покрывает потребности украинского экспорта – будет преувеличением. Некоторые аграрии до сих пор мечтают продать по крайней мере остатки 2021 года. В ноябре 2022 года россия фактически остановила свое участие в этой инициативе, но продолжает проверки и инспекцию судов. Как отмечают руководители Министерства иностранных дел Украины, инспекции самих российских судов в Босфоре не проходят. А это повышает риск того, что в обратном направлении россияне могут везти в свои порты военные грузы", - отмечает нардеп.

Черноморов отметил: при инспекции украинских кораблей россияне постоянно проверяют балластные воды и качество зерна, при том, что эти параметры даже не входят в регламенты работы инспекций, а также совершают другие сознательные препятствия на пути кораблей с зерном.

"Абсурдность в действиях россиян, участвующих в таких проверках, пришла к пределам здравого смысла. Их инспекторы установили для себя специальный график работы. Вместо полного восьмичасового рабочего дня, как у специалистов других государств, они работают всего по пять часов в день. с 10 до 15. То есть, Россия как может, технически саботирует работу зернового коридора. Как результат входа в пролив ждут около сотни судов. Если за день инспекцию могут пройти три корабля, то на прохождение имеющейся очереди уходит минимум месяц", - резюмировал он. .

Напомним, недавно Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния полной разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что мировое сообщество должно давить на Россию в вопросе полной разблокировки украинских портов. Если же Россия откажется, ответ мира должен быть зеркальным – то есть все российские корабли должны быть инспектированы международной комиссией с украинцами в составе.