Ринат Ахметов прокомментировал строительство ВУЗа в Мариуполе
Первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе получил лицензии на подготовку специалистов. Университет строится компанией Метинвест Рината Ахметова. Уже в следующем году планируют набор 200 студентов.
Об этом сообщает Интерфакс.
По словам инвестора проекта Рината Ахметова, его целью является сохранение промышленности в Украине.
Отмечается, что учебный корпус и кампус буду созданы по дизайну японского архитектора Хироки Мацууры. Лаборатории оборудуются Siemens, Schneider Electric и другими международных корпорациями. Разработка IT-инфраструктура анонсирована от Microsoft. Также новый вуз в Мариуполе – предусматривает облагораживание городского сада и реконструкцию стадиона "Азовец".
"Чтобы Украине не потерять свою промышленность, первый и самый важный шаг, который необходимо сделать – это вернуть техническое образование на его исторически высокий уровень. Тот уровень, который позволит предприятиям успешно работать и выпускать качественную продукцию, а их сотрудникам – достойно жить и гордиться своими профессиями", - отметил бизнесмен.
Ахметов назвал "главной инвестицией" предоставление молодым украинцам возможности получить хорошее образование.
"Уверен, именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины", - резюмировал бизнесмен.