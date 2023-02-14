РФ пытается лишить украинцев доступа к водоснабжению: Шмыгаль – ежедневно теряются тысячи кубов воды

Страна-террористка Россия после 14-ти ракетных ударов по украинской энергосистеме теперь пытается лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС ежедневно теряются тысячи кубометров воды.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 14 февраля. Видео выступления доступно Telegram-каналу главы Кабмина.

Из-за вышеуказанных факторов часть населенных пунктов, получающая воду именно из Днепра, может остаться без доступа к питьевой воде. Однако еще больше атомная угроза.

"Снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС. Поэтому цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или же разрешила это специалистам", – добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что кафиры сбрасывают воду из Каховского водохранилища в захваченной части Запорожской области. Эксперты также утверждают, что это чревато катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, а также ставит под угрозу вопросы питьевой воды и сельскохозяйственное производство.

Подтверждением спада воды в водохранилище есть спутниковые фото, полученные NPR. С декабря 2022 г. уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет наблюдений.

OBOZREVATEL сообщал, что российские кафиры заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, об этом заявил президент Владимир Зеленский. Если РФ решится на совершение этого теракта, ученые прогнозируют масштабную техногенную катастрофу.