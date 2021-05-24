REMIT обяжет НКРЭКУ реагировать на манипуляции и злоупотребления на рынке тока, – Буймистер

Законопроект №4503 о введении в Украине европейского регламента REMIT позволит ввести юридические механизмы и главное сделать обязанностью НКРЭКУ реагировать на манипуляции и злоупотребления на рынке.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в ходе дискуссии на платформе "Центр Разумкова" 21 мая.

"Наши обязательства по соглашению об ассоциации с ЕС до сих пор не выполнены. Обязательства по внедрению европейских правил мониторинга оптовых энергетических рынков, так называемый REMIT. Причем с ноября 2019 года это обязательство Украины является уже просроченным. Мною зарегистрирован соответствующий законопроект в Верховной Раде через год после того, как добиться от регулятора соответствующих инициатив не удалось. Сейчас я надеюсь, что законопроект сможем проголосовать в Верховной Раде. Это позволит ввести юридические механизмы и главное сделать обязанностью регулятора реагировать на манипуляции и злоупотребления на рынке", – сказала она.

Буймистер отметила, что в манипуляциях, "торговли воздухом" так или иначе присутствуют элементы картельных ценовых сговоров на торгах на различных сегментах энергорынка. "О чем неоднократно сигнализировал "Оператор рынка" Регулятору, но никакой реакции на сегодня на это не было", – добавила она.

По словам народного депутата, одной из крупнейших проблем стабильной работы в текущем режиме энергетической системы является финансовый кризис, который сегодня сложился на рынке. Речь идет о перекрестном субсидировании, различного вида долгах, в первую очередь государственной генерации, убытки частного сектора.

"Все это происходит на фоне восстановленного импорта электроэнергии из России и Беларуси, что не вселяет надежды на укрепление энергетической независимости и безопасности нашего государства. В то же время мы видим, что импорт не ограничивается исключительно импортом необходимым для балансировки стабильной работы системы, но и становится коммерческим.. Это наталкивает на мысли о том, что здесь и элементы гибридной войны против Украины", – обратила внимание Буймистер. И добавила, что генерирующих мощностей в Украине вдвое больше чем объема потребления.

Ситуация, которая произошла на рынке, по мнению народного депутата, несет значительные риски планам относительно интеграции украинской ОЭС с европейской ENTSO-E. "Все разговоры о европейской интеграции, присоединение к европейским энергетическим рынкам, останутся хорошими намерениями". Это связано с тем, что главный шаг относительно интеграции сегодня не выполняется. Речь идет по стабильную работу украинской энергетической системы без необходимости дополнительного импорта из России и Беларуси.