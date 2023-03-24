Развитие безуглеродной генерации поможет Украине экспортировать в ЕС 'зеленое' электричество - Минэнерго

Правительство Канады и канадские энергетические компании намерены активно участвовать в восстановлении украинского энергосектора в контексте развития безуглеродной энергетики, что позволит Украине экспортировать чистую электроэнергию в Европу.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины по результатам встречи заместителей министра энергетики Ярослава Демченкова и Фарида Сафарова с заместителем Министра стратегической политики и инноваций, ответственного за энергетику и природные ресурсы Канады, Фрэнком Де Розье.

"У Украины большой потенциал стать энергетическим хабом Европы, ускорив зеленый переход всего континента. Развитие безуглеродных видов генерации поможет нам экспортировать в Европу чистую электроэнергию. Мы заинтересованы в участии канадской стороны в проектах, которые помогут нам ускорить соответствующие преобразования", - отметил он.

По информации Минэнерго, восстановление будет осуществляться по трем ключевым направлениям: развитие атомной генерации, возобновляемых источников энергии и децентрализация энергосистемы.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина преследует цель стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику. Также государство должно стать зеленым энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

Ранее глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус заявлял, что увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем – осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.

По информации ГП "Гарантированный покупатель", уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики за 2022 год составляет около 50%.