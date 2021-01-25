Разумков прокомментировал возможное назначение Витренко министром энергетики

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на данный момент в Верховную Раду не поступало предложений о назначении Юрия Витренко министром энергетики.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина". "Там есть процедура, она очень простая: фракция подает на премьер-министра, премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в ВРУ", – сказал Разумков во время брифинга 25 января.

Председатель ВР отметил, что по состоянию на сегодня представлений от монобольшинства, от Кабинета министров Украины относительно кадровых вопросов в ВР не поступало.

Кроме этого, Разумков отметил, что увольнение министра экологии тоже не стоит в повестке дня.

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