Разумков прокомментировал возможное назначение Витренко министром энергетики
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на данный момент в Верховную Раду не поступало предложений о назначении Юрия Витренко министром энергетики.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина". "Там есть процедура, она очень простая: фракция подает на премьер-министра, премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в ВРУ", – сказал Разумков во время брифинга 25 января.
Председатель ВР отметил, что по состоянию на сегодня представлений от монобольшинства, от Кабинета министров Украины относительно кадровых вопросов в ВР не поступало.
Кроме этого, Разумков отметил, что увольнение министра экологии тоже не стоит в повестке дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 декабря стало известно, что Витренко судится с "Нафтогазом" за премию.
OBOZREVATEL публиковал полный текст заявления Витренко в Печерский суд с требованием о выплате премии.
В своей декларации Витренко указывал, что зарабатывал в "Нафтогазе" 4,4 млн гривен в месяц.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что альтернативы Витренко на должности министра энергетики нет.
Кабинет министров Украины 21 декабря назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики