Разблокировка портов позволит промышленности увеличить объемы производства продукции, – Зинченко

Разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции позволит промышленным предприятиям в кратчайшие сроки нарастить объемы производства, а Украине даст ежемесячно $420 млн валютной выручки ежемесячно.

Видео дня

Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко во время дискуссионной панели, посвященной состоянию украинской металлургии.

"Блокировка портов – это самая большая проблема. Она ежемесячно стоит Украине 420 миллионов долларов дохода, не полученного от экспорта. Если бы работали порты, даже при существующих проблемах в ГМК секторе, мы могли бы производить и экспортировать 1,3 млн тонн железной руды, 150 тыс. тонн чугуна, 200 тыс. тонн полуфабрикатов, 220 тыс. тонн готовой продукции. Каждая тонна перечисленных видов продукции – это налоги, работа и зарплаты для людей, экспортные валютные поступления и вклад в ВВП", - подчеркнул Зинченко.

В то же время он акцентировал: возобновление работы портов помогло бы в восстановлении металлургической отрасли и росте уровня загруженности предприятий. Ведь стоимость логистических услуг делает нерентабельным экспорт украинской продукции на традиционные рынки.

"Работа портов позволила отрасли возобновить производство до уровня 45% с нынешних 15%. Ведь Укрзализныця имеет ограниченную пропускную способность, а ЕС не был готов к значительному росту сырьевого экспорта из Украины. Эта ситуация значительно ограничивает наших экспортеров, и требует значительно более высоких средств : для некоторых стоимость доставки грузов выросла в 3-4 раза, для некоторых – в 5-6 раз Например, доставка одной тонны железной руды в Китай через польский порт будет стоить 100-110 долларов – при стоимости тонны руды в 100-110 долларов ! Ясно, что это делает наш экспорт просто невозможным", - резюмировал Зинченко.

Ранее замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство постарается разблокировать морские против и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

В то же время директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" - призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.