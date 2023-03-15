Разблокировка портов поможет ферросплавной отрасли возобновить производство, – Кудрявцев

Разблокировка портов позволит предприятиям ферросплавной отрасли уменьшить логистические затраты, решить сложности с экспортом готовой продукции и сделать возможными поставки импортного сырья.

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Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев.

Он также обратил внимание на то, что в прошлом году отрасль сократила производство по меньшей мере на 30% - в том числе из-за блокирования морских путей. Ведь почти 80% ее экспорта в довоенное время проходило именно через порты.

Как известно, в 2021 году объемы украинского экспорта достигали 68 млрд долларов. Этот экспорт держался на трех китах, которые обеспечили более половины выручки: черные металлы + руда – 21 млрд долл., зерновые – 12,34 млрд долл., растительные и животные жиры (главным образом, подсолнечное масло) – 7 млрд дол. В 2022 году эти показатели значительно упали: Украина недополучила почти 14 млрд дол. валютной выручки из-за сокращения экспорта металла и руды

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе и разблокировать украинские порты. В случае же, если РФ не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские – ведь они могут перевозить военные грузы.