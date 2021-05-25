Расследование 'Роттердам+' было предвыборной технологией, – Розенко

Дело "Роттердам+" было одним из фейков, раскрученных в рамках предвыборной кампании для дискредитации действующей на тот момент власти.

Об этом заявил бывший министр социальной политики Павел Розенко.

"Разбивается еще один фейк, за счет которого они пришли к власти. Они нам рассказывали перед выборами, какой плохой и преступный "Роттердам+" и поэтому украинцы переплачивают за электричество. И это же ключевой."Роттердам+ "уже закончил свое действие с 1 июля 2019 года. Что после этого произошло - цена на электроэнергию для бытовых потребителей выросла почти на 50-70% и будет еще расти дальше. Вот вам результат ", - заявил экс-министр соцполитики в эфире телеканала" Прямой ".

По его словам, закрытие этого дела было ожидаемым и прогнозируемым результатом многолетних спекуляций.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.