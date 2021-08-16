Против лома нет приема?

Очередной экономический парадокс. В мире – бешеный спрос на металлолом. Лом стал ценностью, за которую сражаются ведущие металлургические державы мира. Украина на этом поле битвы стала донором, из которого вытягивают весь ресурс. А чиновники спокойно наблюдают за обескровливанием нашей металлургии и насыщение сырьем конкурентов. И не спешат вводить спасительные ограничения. Что это — халатность, нерасторопность или умысел?

Попробуем разложить ситуацию по полочкам. За 7 месяцев текущего года из Украины вывезли за рубеж 335 тыс. тонн лома -- в 20 раз больше, чем в прошлом году. Тогда экспортировали всего 17 тыс тонн. Только за июль продажа лома за границу была в три раза больше, чем за весь 2020 год.

Чтобы вы понимали ситуацию, почти весь доступный металлолом уже "вымели", в Украине его практически нет. Директор по закупкам мариупольского комбината "Азовсталь" Борис Любич сказал журналистам, что складских запасов на предприятии хватит не более чем на двое суток. У других производителей дела не лучше. Комбинаты, которые работают преимущественно на ломе, могут просто остановиться. И дело не только в этом.

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Благодаря попустительству чиновников, которые меланхолично созерцают происходящее, не принимая никаких мер для ограничения вывоза лома, этот бизнес по прибыльности уже сравнялся с контрабандой и подпольными азартными играми. И при этом он абсолютно легален и не несет никаких рисков! Ну, кроме обвинения в финансировании терроризма, когда выяснится, куда наш металлолом идет. Но об этом немного позже.

Если сейчас тонна металлолома на мировых рынках стоит 500 долларов, а заградительная пошлина составляет 58 евро. После суммирования всех затрат на сбор металлолома – а его, как правило, люди приносят сами, - экспорт, логистику, складские услуги и даже взятки на всех этапах, то у экспортеров остаётся просто фантастическая прибыль.

Учитывая коррупционный характер нашей управленческой системы, складывается впечатление, часть этой прибыли "мигрирует" к чиновникам, которые тормозят введение моратория на экспорт лома. Тем временем по всей стране начинается дежавю девяностых годов - когда на лом вырезали станки, системы орошения, трубопроводы, кресты на кладбищах и даже линии электропередач.

К сожалению, новости о том, что то в одном, то в другом месте вырезали металл, редко попадают в информационные сводки и не привлекают внимание общественности. Скучно, не скандально. Так будет, увы, до тех пор, пока не произойдет какое-нибудь масштабное происшествие типа крушения поезда из-за выкрученных болтов и вырезанных рельс.

Беспрепятственный вывоз лома создает не только опасность аварий и катастроф, угрозу остановки предприятий, снижения экспортной выручки и роста безработицы, но и провоцирует рост цен. В частности, на строительство. Популярная шутка в деловых кругах: не в криптовалюту надо было вкладываться, а в арматуру. Больше бы заработал.

Почему в мире такой ажиотаж вокруг металлолома? Есть целый ряд причин. Одна из самых веских - глобальный тренд так называемой декарбонизации, которую очень активно продвигают цивилизованные страны и упорно навязывают своим "младшим партнерам".

Смысл декарбонизации в том, что нужно смягчить последствия глобального потепления и в перспективе отказаться от использования угля, нефти, газа и т. п., заменив это, по возможности, на другие виды топлива. А там, где отказаться нельзя, свести использование к оптимальному минимуму.

Чтобы заставить производителей перейти на экологически безвредные или менее вредные виды сырья, Европа планирует ввести дополнительное налогообложение товаров, производство которых сопряжено с выбросами углеводородов в атмосферу. Это так называемый углеродный налог. Он должен появиться в 2023 году. И с большой долей вероятности затронет и украинский экспорт в ЕС.

При этом налог не освобождает от выполнения обязательств по техническому перевооружению предприятий в соответствии с профильными европейскими директивами. Мы как "пионеры-герои" почему-то решили перевыполнить план по части климатических обязательств. И пообещали Европе до 2030 года снизить выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года. В то время, как страны ЕС – лишь на 55%.

Как мы будем этот план выполнять? За счёт каких ресурсов (а понадобится 102 миллиарда долларов)? Никто пока не знает. Действуем по принципу: план "война" подскажет. В данном случае, война с глобальным потеплением.

Ясно одно: приоритет - за развитием электрометаллургии. А для этого необходимо большое количество лома. Он, в прямом смысле слова, волшебный ингредиент декарбонизации, незаменимое сырье, которое позволяет сократить выбросы CO2 в металлургии на 60%. Одна тонна переработанного лома экономит 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля. Но при этом для выплавки одной тонны стали в электродуговых печах нужно 1,1 тонна лома.

По данным ассоциации WorldSteel, в прошлом году доля электрометаллургии в Украине составила всего 5,5%. Для сравнения, в России – 32%, в Европе – 42%, в Турции – 69%. Для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется от 3,5 до 5,5 млн тонн лома. А где мы его возьмем, при тех катастрофически огромных темпах вывоза из Украины, которые отмечаются сейчас?

Есть ещё один важный момент – куда вывозится этот лом сейчас? Львиная доля поставок идёт двум проверенным "адресатам". Это – Турция и... Приднестровье. На счет последнего - кто бы мог подумать!

Турция, мало того, что это наш конкурент на мировом рынке металлургии, которая у них имеет грандиозную государственную поддержку, так еще и полностью закрыла свой внутренний рынок для украинской металлопродукции. Никаких преференций за то, что мы снабжаем их электрометаллургию своим сырьем, Украина не получает.

Что касается Приднестровья, то здесь и вовсе непонятно, с какого перепуга мы участвуем в поддержке марионеточного российского режима, который создает проблемы нашему дружественному соседу Молдове. Мы же в последнее время какие-то региональные союзы вместе с Молдовой организовываем — то "Триморье", то "Ассоциированные трио" с Евросоюзом.

И в это же время совершенно спокойно торгуем с непризнанной республикой, которая, к тому же, наш конкурент на мировом рынке и может демпинговать, получая дешевую российскую электроэнергию и питаяся нашим ломом. Интересно, как бы мы отнеслись, если бы молдаване начали так же активно поставлять свои товары в ОРДЛО?

Украине нужен мораторий на экспорт металлолома до запуска карбоновой программы в 2023 году. Казахстан и Россия это уже сделала. И теперь наш металлолом стал спасительным кругом для потребителей в прошлом российского и казахского лома.

Все рассуждения о том, что от введения моратория мы утратим доходы бюджета от пошлины в 58 евро с тонны металлолома, разбиваются об один единственный аргумент: с тонны готового металлургического продукта бюджет получает почти в четыре раза больше. О чем еще можно спорить?!

С учётом вышеизложенного, ответ на вопрос "Почему происходит такое промедление с введением моратория на экспорт металлолома?" нужно искать в плоскости либо служебной халатности, либо коррупционных интересов отдельных чиновников. Возможно, и то, и другое вместе. Как говорится, два в одном.