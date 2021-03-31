Промышленники предупредили Разумкова об угрозах законопроекта об экоконтроле

Проект Закона №3091 "О государственном экологическом контроле" вызывает очень серьезное беспокойство у всех без исключения отраслей промышленности, поскольку его реализация приведет к росту дополнительного давления на бизнес, повышению коррупционных рисков и нарушению баланса прав и обязанностей между бизнесом и контролирующим органом.

Проект не может быть принят в текущем виде и должен быть доработан. Об этом говорится в открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, а также к председателям депутатских фракций и руководителей профильных комитетов и ведомства.

Подписали письмо представители практически всех промышленных отраслей: ОП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА", Союза химиков Украины и АПСП "Стекло Украины" .

Промышленники напоминают: первично Закон был принят с целью единого согласованного правового поля, которое будет регулировать порядок проведения контрольных проверок различных видов финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Но новая версия проекта фактически устанавливает полностью новый, отличный от базовых принципов и основ, механизм осуществления контроля в сфере экологии.

"Положение законопроекта упрощают процедуру проведения контрольных мероприятий и нивелируют действующие предохранители, направленные на защиту от возможного злоупотребления контролирующими органами своими полномочиями", – указывается в письме.

В частности, применение такого действующего в нынешнем законодательстве основания, как "обращение физического лица", согласно новому проекту не будет требовать надлежащего документального подтверждения и обоснования. А физическое лицо не несет ответственности за необоснованное обращение.

При этом внеплановые проверки по обращению физических лиц, органов местного самоуправления и общественных организаций предлагается проводить без какого-либо согласования с другими органами государственной власти и без надлежащей проверки обоснованности оснований для проведения таких проверок.

"Итак, очевидным является построение удобной коррупционной схемы. В ней инспектор Государственной экологической инспекции (ГЭИ) работает вместе с физическим лицом, которое, по указанию инспектора, обращается с сообщением о нарушении экологического законодательства конкретным предприятием. А в сочетании со значительными размерами штрафов и безусловным долгом субъектов хозяйствования допускать инспекторов к проверкам, это становится безотказным способом терроризирования субъектов хозяйствования", – предупреждают промышленники.

Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что проект закона №3091 разбалансирован в сторону неограниченных возможностей инспектора. Он максимально расширяет полномочия контролирующего органа в условиях тотальной коррупции, поэтому должен быть доработан.

Бывший и.о. председателя государственной экологической инспекции Егор Фирсов также заявил, что в законопроекте об экоинспекции должны быть предусмотрены предохранители, иначе чиновники будут злоупотреблять своими полномочиями.