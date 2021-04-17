9 апреля после 4 лет безрезультатного расследование дело "Роттердам+" было закрыто. Причина проста и очевидна– нет доказательств вины подозреваемых лиц и исчерпаны все возможности для их получения.

Сомнений в законности решения прокурора о закрытии дела "Роттердам+" не оставалось ни у кого – ведь сразу три судьи ВАКС в трех разных процессах подтвердили правильность действий этого прокурора. Поддержали его позицию и в Офисе генерального прокурора.

Однако 16 апреля коллега этого прокурора и одновременно заместитель руководителя САП Максим Грищук, по всей видимости желавший получить политические дивиденды и поддержку олигарха-владельца ферросплавных заводов для продвижения карьеры, это решение отменил.

Прокурор Грищук никогда не занимался делом "Роттердам+", и по закону даже не имеет доступа к его материалам. То есть не зная обстоятельств дела, не видя результатов многочисленных экспертиз и заключений, которые в течение 4 лет однозначно указали на законности и обоснованности формулы, он принял решение возобновить расследование.

При чем делает это прокурор Грищук уже во второй раз за последние несколько месяцев, прекрасно осознавая противоправность своих действий. Он сознательно идет на преступления, на подрыв авторитета прокуратуры, на нарушение конституционных прав бывших подозреваемых в угоду личным интересам.

Согласно Закону Украины, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлена Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как мы понимаем, в этом списке не числится прокурор, заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук.

У стороны защиты не остается иного выхода, как просить ГБР открыть уголовное дело в отношении этого прокурора.

Попрание института правосудия прокурорами САП не должно стать инструментом достижения сомнительных целей обвинения. Показательно, что давно уже никто из стороны обвинения не оспаривает правильность формулы. Зато обвинение три раза безуспешно пыталось сместить неугодного прокурора, чтобы изменить ход процесса.

Институт правосудия и законы экономики неоднократно попирались во время рассмотрения данного дела. Хочется верить, что участники процесса в дальнейшем не будут использовать практику господина Грищука и будут придерживаться норм права.

Мы рассчитываем, что ГБР даст справедливую оценку противоправным действиям прокурора Грищука и прояснит мотивы его преступлений. Однако важно не забывать, почему дело "Роттердам+" было трижды закрыто прокуратурой и трижды это решение было поддержано Высшим антикоррупционным судом.

Во-первых, отсутствуют доказательства некорректности формулы, при этом ее обоснованность наоборот подтверждена АМКУ, Министерством энергетики, независимыми международными исследованиями и многочисленными экспертизами украинских судебных институтов.

Во-вторых, ни одна из судебных экспертиз обвинения не подтверждает сумму ущерба, которую посчитал для обвинения не независимый эксперт в рынке угля, а сам сотрудник НАБУ по правилам, установленным НАБУ

В-третьих, пострадавшими в деле являются только два завода Игоря Коломойского, которые не представили доказательств получения ущерба.

И наконец, сроки досудебного расследования истекли и продолжение расследования нарушает конституционные права граждан Украины, которые только по субъективному мнению детективов ограничены в своих правах.

Это объективные факты, которые самим следствием уже не отрицаются и указаны во многочисленных постановлениях о закрытии дела. Иного законного решения, нежели закрыть дело, как это было уже трижды сделано, по-прежнему нет.

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