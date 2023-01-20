Прокурор Черниговской области Василина: в 2022 году исполнение судебных решений в интересах государства выросло на 60%

В 2022 году по искам Черниговской областной прокуратуры исполнено решений суда на сумму почти 1,38 млрд грн, что на 60% больше, чем в 2021 году, – проинформировал руководитель областной прокуратуры Сергей Василина в интервью интернет-изданию "Левый берег".

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"Значение этих средств для государства трудно переоценить. Это почти 50 тысяч бронежилетов по цене 30 тысяч грн или 60 тысяч генераторов по 25 тысяч грн", - подчеркнул чиновник.

Также областной прокурор Черниговской области отметил, что в прошлом году прокуратура вернула государству земли на сумму 1,2 млрд грн. "Вернули и предотвратили незаконное отчуждение 1 384 га земель", - сообщил он.

В бюджетной сфере прокуроры заявили исков на 51,8 млн грн, удовлетворено 67 исков на 5,2 млн грн. "Реальное исполнение составляет 31%, или 1,7 млн грн, что почти втрое больше, чем в среднем по государству", – подчеркнул прокурор.

Также Сергей Василина сообщил статистику исков в сфере защиты государственной и коммунальной собственности – таких исков прокуроры в прошлом году заявили 31 на общую сумму 333 млн. грн. Причем реальное исполнение составляет 98% или 221,7 млн. грн. Государству возвращено 718 га земли, а территориальным общинам – 666 га.

"Каждый чиновник, грабящий бюджет, это вредитель, и относиться мы будем в соответствии с законами военного времени", - подчеркнул Сергей Василина.

Что касается ситуации вокруг незаконной добычи песка у поселка Неданчичи, по словам прокурора, залежами песка годами незаконно пользовались.

"Мы остановили эту схему незаконного обогащения – наложили арест с целью защиты интересов государства. Сейчас идет рассмотрение судебных исков, которые подала Черниговская окружная прокуратура. Надеемся вернуть земельные участки, где находится песок, в собственность государства", - отметил чиновник.

Он также упомянул серию публикаций о себе в связи с этим делом и назвал их "лживыми".

"Рассматриваю это как попытку меня запугать. Благодарен работникам управления стратегических расследований области, следователям полиции, которые принципиально относятся к возвращению полезных ископаемых в доход государства. Уверен, что мы доведем дело до логического завершения", - сказал Сергей Василина.