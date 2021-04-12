Прокуратура должна исследовать обстоятельства премирования членов НКРЭКУ, – Пискун

Правоохранительным органам и Офису генерального прокурора стоит проверить обстоятельства начисления и выплаты премий руководству НКРЭКУ.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Святослав Пискун.

"Мы бы пошли с обысками (в НКРЭКУ - прим.), Мы пошли бы проверять, конечно", - прокомментировал выплату премий экс-генпрокурор в эфире телеканала "Украина24".

По его мнению, после лишения прокуратуры функции прокурорского надзора, ситуация с защитой интересов государства ухудшилась и участились случаи побочных сомнительных выплат чиновникам премий.

"Что, они (НКРЭКУ – прим.) Одни? А "Нафтогаз" мало себе выписывает? Я знаю, что вы задаете этот вопрос. Правильно. Потому что нет прокурорского надзора. Лишили прокуратуру права защищать интересы государства. Для чего тогда прокуратура, как она не может защитить интересы гражданина и государства? ", - добавил Пискун.

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуального труд".