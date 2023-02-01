Программа замены старых ламп на европейские LED: подробности

Из ЕС в Украину уже доставили 6,6 млн лампочек, их начинают бесплатно выдавать на "Укрпочте"

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В Киеве представители Кабмина, "Укрпочты" и посол ЕС в Украине Матти Маасикас официально дали старт программе замены ламп старого поколения современными светодиодными, произведенными по евростандартам.

В планах – замена 50 млн ламп в украинских домах, госучреждениях, школах, детсадах и так далее. Инициатива направлена на уменьшение энергозатрат из-за постоянных массированных атак России на объекты критической инфраструктуры. Начнут обновлять освещение в жилищах граждан, живущих в больших городах. А дальше очередь дойдет даже до самых отдаленных сел, уверяют чиновники.

"В общем мы планируем, что на конец февраля совершеннолетние украинцы смогут обменять в отделениях "Укрпочты" до 20 млн ламп. Такая простая вещь, как замена лампы накаливания на LED-лампы позволит нашим энергетикам балансировать систему и уменьшить отключение света, а для украинцев – это тоже возможность экономить на счетах, а также сформировать новые бытовые привычки, в частности, сознательно и бережливо потреблять электроэнергию", – пояснила первый вице-премьер–министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Евросоюз профинансировал закупку 30 млн штук евролампочек. Она добавила, что государство пытается системно бороться с энергокризисом, вызванным РФ. Решается вопрос импорта электроэнергии из ЕС, а также энергосбережения. Да, помочь стране может каждый гражданин, уменьшив энергопотребление. Это можно сделать, если заменить освещение в доме, установив LED-лампы.

"У нас очень амбициозная цель – предоставить украинцам бесплатно 50 млн лампочек. 30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии. Мы очень рады, что ЕС первым поддержал нас в этой инициативе , благодаря чему мы уже сегодня начинаем процесс обмена, который продлится несколько месяцев. По состоянию на сейчас в отделениях "Укрпочты" уже находится 6 млн 600 тыс. ламп", – заявила Свириденко.

Чиновница также уточнила, что в рамках этой программы каждый совершеннолетний украинец/украинка может бесплатно обменять пять ламп накаливания на пять светодиодных. При этом предлагается два способа: или в отделениях "Укрпочты" (для этого нужно прийти с паспортом и кодом и при наличии лампочек в порядке живой очереди произвести замену); или использовать приложение Дія и затем быстро обменять лампочки в почтовом отделении (но без очередей и дополнительного оформления).

Вице-премьер–глава Минцифры Михаил Федоров подтвердил, что приложение Дія присоединили к программе ЕС по лампозамещению. Он призвал пользователей делать заявки на новые лампы именно на смартфонах через приложение. Это, по его словам, сэкономит людям время, не нужно будет стоять в очередях на почте и т.д.

"Чтобы украинцы могли получить их в несколько кликов, а не тратить время на походы в госорганы и очереди. Отныне в приложении Дія украинцы смогут подать заявление о безвозмездном обмене пяти старых ламп накаливания на 5 энергосберегающих LED-ламп и получить их в отделении "Укрпочты" (без очереди. – Ред. ). Так, каждый украинец сможет внести вклад в сохранение электроэнергии, а значит, в усиление энергетической безопасности Украины", – отметил Федоров

Как отметил глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, на фоне агрессивной войны России украинская энергетика стала еще одним важным фронтом.

"Как и на других фронтах – военном, экономическом, гуманитарном, – Европейский Союз неуклонно поддерживает Украину", – сказал посол.

Дипломат также отметил, что ЕС вызвался помочь украинцам, ведь Россия прибегает к откровенным военным преступлениям, одним из которых является целенаправленная бомбардировка критической инфраструктуры.

Программа помощи ЕС гражданскому населению стартует из-за того, что современные светодиодные девайсы помогают экономить около 80% электроэнергии по сравнению с лампами старого образца. Таким образом, если заменить 50 млн ламп в Украине, то сбережение электроэнергии до 1 ГВт существенно поможет украинскому энергосектору. А это, в свою очередь, равняется годовому объему производства электроэнергии, которую генерирует одна атомная электростанция.

"Атакуя украинскую энергетическую систему, сознательно нанося удары по гражданской инфраструктуре, РФ стремится превратить зиму в оружие в войне против украинского народа, еще больше усложнить жизнь украинцев, лишить больницы, службы экстренной помощи и дома электроэнергии, отопления и воды. Это – военные преступления, они не могут остаться безнаказанными. Также наша задача – минимизировать и преодолеть их последствия. Я убежден, что в этой работе нет мелочей, и каждая лампочка, которую заменят украинцы, также будет работать на победу", – отметил Маасикас.

Присутствовавший на официальной презентации программы генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, что "цель этой масштабной программы – сделать так, чтобы в Украине, как в Европе, были энергоэффективные лампы".

"Начали с людей, потому что это 40% потребления... Будем работать сегментно, потом перейдем к госучреждениям. Если удовлетворим спрос среди людей, когда все заменят, дальше перейдем к госучреждениям, школам, садам и т. д. Программа продумана, чтобы была системная работа", – объяснил он.

По словам Смилянского, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину его предприятие выступило надежным партнером государства, который поддерживает важные антикризисные инициативы ради общей цели – победы над Россией.

"Уменьшение дефицита электроэнергии – это еще один важный фронт, который должны защитить совместными усилиями Правительства, программы ЕС и всех украинцев. "Укрпочта", имея широкую сеть отделений, дает возможность присоединиться к программе каждому гражданину – как в большом городе, так и в отдаленном. Мы берем на себя эту ответственность, несмотря на остальные задачи, потому что понимаем – кто как не "Укрпочта?!" – сказал топ-менеджер, уточнив, что эта программа охватит украинские села, начиная где-то после 25 февраля, то есть после пенсионных выплат и уплаты гражданами коммунальных платежей (когда обычно снижается поток людей в почтовых отделениях).

"Тогда мы сможем спокойно развести LED-лампы ( в сельскую местность. – Ред.), подготовиться, а потом будем смотреть на спрос. Где-то он будет больше, и на это будем оперативно каждый день реагировать. Если где-то разобрали лампочки, будем видеть, куда именно их нужно добавлять. Если их не хватит, будем ждать новую партию из ЕС и потом распределять. Через Дію это будет проще – мы будем видеть, где именно люди заказали, и сможем туда направить необходимое количество", – подытожил гендиректор "Укрпочты".