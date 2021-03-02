Проект Тилигульской ВЭС за счет европейцев может стать последним для отрасли – ЕУЭА

Из-за кризиса неплатежей в секторе зеленой энергетики инвестиции в Тилигульскую ВЭС, которая в ближайшее время начнет строиться за счет европейцев, могут быть последними для отрасли.

Об этом указывает Европейско-Украинское энергетическое агентство (ЕУЭА).

"Хорошая новость (строительство – ред.), несмотря на те вызовы, которые сегодня стоят перед производителями и инвесторами ВИЭ и затрудняют привлечение внешнего финансирования из-за нестабильной и непрогнозируемой государственной политики", – отмечают в агентстве.

Они напомнили, что на Тилигульской ВЭС будут установлены ветротурбины компании Vestas мощностью 6 МВт каждая. Строительные работы начнутся в марте и продлятся до конца 2021 года.

При этом они подчеркнули, что строительство ветростанции происходит на средства от привлеченных ранее еврооблигаций, поэтому из-за кризиса неплатежей есть риск, что больше иностранных инвестиций в данный сектор не будет.

"Надеемся, что ситуация в секторе возобновляемой энергетики стабилизируется и вложенные инвестиции будут только началом для оживления сектора, поскольку отсутствие постоянства в государственной политике будет обозначать, что такая инвестиция может стать последней в сфере ВИЭ", – отметила директор ЕУЭА Александра Гуменюк.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.