Проект о запрете подержанных вагонов содержит признаки дискриминации – ICC Ukraine

Проект запрета подержанных грузовых вагонов приведет к дефициту на рынке и окажет негативное влияние на экономику Украины. В связи с этим, проект не может быть поддержан в текущей редакции и нуждается в доработке.

Об этом говорится в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

Как сказано в письме, полный запрет на продление сверхнормативного срока использования вагонов, который предусмотрен нынешним проектом, приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов всех типов.

При этом из эксплуатации будут выведены более чем 30% окатышевозов, а для коксовозов и фитинговых платформ будет введен предельный срок службы. Однако эти виды вагонов относятся к остродефицитному подвижному состава, и их списание будет иметь негативное влияние на украинскую промышленность.

"Дефицит грузовых вагонов приводит к росту цен на вагоны, а следовательно - к повышению транспортных расходов предприятий и снижению их конкурентоспособности. Недопустимо снижать конкурентоспособность украинских предприятий, которые генерируют валютную выручку в страну, и ставить под угрозу целые отрасли экономики Украины", - отмечают в ICC Ukraine.

Анализ регуляторного влияния проекта предусматривает, что субъекты хозяйствования за 5 лет будут вынуждены потратить 41 млрд грн на приобретение новых вагонов. Однако такие значительные расходы, вместе с дефицитом грузовых вагонов, приведут к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в государственный бюджет.

Стоит также отметить, что в 2020 году экономическая ситуация в Украине и в мире остается крайне тяжелой. ВВП Украины, по данным Службы госстатистики, упало на 4,4%, убытки промышленности превысили 45 миллиардов гривен. В такой затруднительной ситуации предприятия не имеют средств на закупку новых вагонов.

Отдельно в ICC Ukraine отмечают: обязательное осуществление продления срока службы грузовых вагонов каждые три года, и только путем проведения капитального ремонта с продлением срока службы (КРП), является нецелесообразным, и не поддерживается бизнес-сообществом.

Во-первых, в проекте необоснованно вводится новое понятие - "Капитальный ремонт грузового вагона с продлением срока службы (КРП). Однако срок КРП уже является определенным в положении "о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении", отмечается в письме.

Кроме этого, обязательное продление срока грузового вагона через КРП имеет дискриминационные признаки: такие ремонты могут выполнять только специализированные предприятия со специальными разрешениями. А в ДЕПО КРП не проводится ввиду отсутствия аттестации на такие работы.

"Именно поэтому в доработанном проекте приказа следует предусмотреть проведение продления срока службы всех типов вагонов только после ремонта с продлением (РП) в объемах, предусмотренных техническим решением, которое проводит вагоностроительное или вагоноремонтное предприятие. А для продления срока службы вагона установить срок до 7 лет", - подчеркивают в ICC Ukraine.

ICC Ukraine замечает: необходимо принять взвешенное и экономически просчитанное решение, а не ставить под удар целые отрасли экономики Украины. Для урегулирования ситуации на рынке грузовых вагонов Комитет просит доработать проект, с учетом всех указанных предложений бизнеса.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила, что новая версия приказа должна быть доработана, поскольку в обновленной редакции документа, как и ранее, предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

В свою очередь, генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк тоже заявлял, что проект приказа о списании вагонов по возрасту содержит нормы, которые создают коррупционные риски. В частности, норма, которая позволяет продлить эксплуатационный срок службы вагона только после проведения капитального ремонта с сертификатом, имеют право выдавать лишь несколько предприятий.