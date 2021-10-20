Проект о списании старых вагонов создаст коллапс на рынке перевозок, – Петриченко

Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту не продумана, и несет риски создания дефицита вагонов на рынке перевозок. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко, комментируя очередную инициативу ведомства о списании вагонов по возрасту.

"Желание Министерства инфраструктуры понятно – за счет бизнеса обновить подвижной состав. Насколько это выгодно бизнесу – большой вопрос. Потому что непонятны правила, идет нестыковка по приказу с нормативными документами, которые сейчас действуют", - рассказала Петриченко.

Эксперт подчеркнула: решение о списании вагонов по возрасту непродуманное и спровоцирует дефицит вагонов на рынке и коллапс перевозок.

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"Вагоны нужно обновлять, с этим никто не спорит. Но должны быть обдуманные шаги. Кто сейчас из бизнеса, вот есть какие-то бизнес-предложения, кто согласен покупать вагоны, на каких условиях? Ведь Укрзализныця сейчас введет этот порядок, вагоны будут списаны, и возить будет не в чем. Потому что так, как мы видим статистику, что в этом году сколько завод построил Крюковский? По-моему, 500 с чем-то вагонов. Вот и все. Все будем возить. И кто будет нести ответственность за принятие таких решений?", - объяснила Петриченко.

Она также отметила, что вопрос с вагонами не является первоочередной проблемой УЗ, гораздо более важно привести в надлежащее состояние железнодорожные пути и инфраструктуру, из-за чего скорость передвижения поездов падает, а также увеличить количество локомотивов.

"Может быть, нужно сразу не бросаться из крайности в крайность, а как-то наметить какие-то поэтапные шаги? Инфраструктуру привести в надлежащее состояние? Вагоны-то мы обновим, но по чему ездить будем?", - сказала Петриченко.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что Укрзализныця использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности в последние месяцы ситуация стала критической.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав Укрзализныци нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.