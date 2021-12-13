Приватизация ОГХК: аукцион может быть сорван в третий раз

Запланированный на 20 декабря конкурс по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК) может быть в очередной раз отложен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономического журналиста Сергее Лямца в Facebook.

"Причина в том, что власть не желает прощаться с коррупционной кормушкой. До сих пор события подтверждали мою гипотезу. По той же причине, скорее всего, до сих пор не проданы и другие объекты из списка большой приватизации - "Центрэнерго", Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Президент-отель", угольная компания "Краснолиманская", "Электротяжмаш", мелкие пакеты облэнерго. Поэтому грядущий конкурс по приватизации Объединенной горно-химической компании, скорее всего, опять будет сорван", — сообщил журналист.

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Он также напомнил, что 31 августа 2021 года Фонд госимущества уже пробовал продать ОГХК. Однако аукцион сорвался из-за того, что участники подали неполные пакеты документов. Сама по себе формулировка звучит, странно, ведь тогда еще глава ФГИ Дмитрий

"Конкурс перенесли сначала на 20 октября, а теперь на 20 декабря. Объявление о конкурсе появилось в понедельник 6 декабря, а уже до 9 декабря все желающие могли подать заявки. Учитывая, что конкурс откладывался уже два раза, пакеты должны быть у всех желающих", - добавил он.

Отпугивающим потенциальных инвесторов фактором журналист называет и завышенную стартовую стоимость ОГХК.

"Ведь большинство тех инвесторов, которые изучали документы ОГХК, банально не захотели принимать участие в торгах. Ключевая из причин - сугубо финансовая. Озвученная стартовая цена торгов зафиксирована на уровне 3,7 млрд грн. Это - дорого для современной Украины. 3,7 млрд грн - это почти четыре EBITDA. И это притом, что прибыльность компании до этого искусственно завышалась, а дела ее могут быть не в порядке. В нашей стране нет компании, которая бы стоила дороже 5 EBITDA, так что ОГХК приблизился к верхней границе вплотную", - подчеркивает журналист.

Напомним, правительство в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Дата повторного приватизационного была назначено на 29 октября, но перенесена на 20 декабря 2021 года. Стартовая цена - 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн