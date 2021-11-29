ПриватБанк получил первый иск по факту продажи кредитов физлиц коллекторам

Жовтневый районный суд Днепропетровска принял к рассмотрению исковое заявление Общественной организации "Инвалидов "Каритас" к ПриватБанку по делу продажи кредитов физлиц коллекторам. Об этом говорится в реестре судебных дел.

"Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по гражданскому делу № 201/11632/21 по иску Общественной организации "Инвалидов "Каритас" к Акционерному обществу коммерческий банк "ПриватБанк" о признании бездействия банка противоправным, признании недействительными результатов электронных торгов по продаже кредитного портфеля, проведенных 05.10.2021г., признании недействительным договора купли-продажи кредитного портфеля", – говорится в материале дела.

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Проведение подготовительного заседания по делу назначили на 20 декабря 2021 года.

Напомним, 5 октября 2021 года АО КБ "ПриватБанк" продал 92,8 тыс. карточных кредитов балансовой стоимостью 751 млн грн. Организатором аукциона выступила американская площадка ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте АО КБ "ПриватБанк" победителем аукциона стала ООО "Финансовая компания управления активами" – она приобрела портфель кредитов по цене: 18 020 134,19 грн – это всего лишь 2,4% от начальной цены.

Стоит отметить, что о продаже кредитов физических лиц 92 тысяч граждан Украины нет никакой публичной информации и на данный момент в банке не существует никаких программ для проблемных заемщиков, по которой можно было бы погасить часть долга, а клиентам банка не поступало предложений о льготном погашении.

Ни ПриватБанк, ни собственник в лице Кабинета Министров Украины до сих пор не прокомментировали факт продажи кредитов клиентов.