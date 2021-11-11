Государственный ПриватБанк продал долги граждан за 2,4% от их реальной стоимости

5 октября 2021 года АО КБ "Приватбанк" продал 92,8 тыс. карточных кредитов балансовой стоимостью 751 млн грн. Организатором аукциона выступила американская площадка ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн".

Об этом стало известно из условий аукциона, опубликованных на сайте. Согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте АО КБ "Приватбанк" победителем аукциона стала ООО "Финансовая компания управления активами" – она приобрела портфель кредитов по цене: 18 020 134,19 грн – это всего лишь 2,4% от начальной цены.

Стоит отметить, что о продаже кредитов физических лиц 92 тысяч граждан Украины нет никакой публичной информации и на данный момент в банке не существует никаких программ для проблемных заемщиков, по которой можно было бы погасить часть долга, а клиентам банка не поступало предложений о льготном погашении.

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Согласно данным сайта, просмотреть условия продажи и принять участие в аукционе могут только субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы на американской платформе FFN и подтвердили свое согласие с Соглашением FFN о конфиденциальности.

Площадка FFN известна своими скандалами. А победителем аукциона Приватбанка стала компания которая судилась с вышеуказанной площадкой. В 2019 г. ООО "Финансовая компания управления активами" подавала иск к ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн"(организатору торгов "Приватбанка") о признании недействительными результатов торгов от 12.12.2018 года по продаже пула из 35 кредитов АО "Дельта Банк", АО "Еврогазбанк" и АО "КБ "Актив-Банк" и признании себя победителем данным торгов.

Как сообщается в статье "Стопкора", касательно данного дела: "как отмечают отдельные участники аукциона, по техническим причинам они не смогли сделать ставку на повышение и победителем была признана финансовая компания "Веста". Предложение этой компании составило около 2% от номинальной стоимости актива, организатор торгов пытается признать ее лучшей…".

Примечательно, что результатом рассмотрения данного дела стало то, что истец решил по собственной инициативе оставить иск без рассмотрения.

Таким образом, важно понимать, что аукцион был проведен на американской площадке "ffncorp.com", которая не имеет открытой информации о перечне и условиях запланированных и проведенных торгов. К информации о торгах на этой площадке имеют доступ только зарегистрированные пользователи, подписывавшие определенное соглашение. При этом, на веб-сайте"ffncorp.com" невозможно зарегистрироваться без отдельного согласования руководством площадки кандидатуры нового участника площадки.

Также на веб-сайте АО КБ "ПриватБанк" и на либо-каких новостных порталах отсутствовала и отсутствует информация о дате и условиях проведения аукциона, а также о его результатах, а участниками торгов фактически стали отдельные участники рынка финансовых услуг, которые получили приглашение на аукцион от АО КБ "Приватбанк".

Таким образом, проведенный аукцион не был прозрачным, так как "внешний наблюдатель" не имеет информации ни об условиях проведения аукциона, ни о его результате.

По информации в СМИ организатор торгов – ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" является компанией приближенной к руководству Администрации бывшего президента Петра Порошенко.

ООО "Финансовая компания управления активами" победитель аукциона по состоянию на дату аукциона и до сих пор не включено в Реестр коллекторских компаний Национального банка Украины, таким образом, Национальный банк Украины не проверял данную компанию на соответствие нынешним требованиям к коллекторским компаниям. В СМИ компанию связывают с Владимиром Сивковичем, заместителем секретаря СНБОУ при президенте Викторе Януковиче.