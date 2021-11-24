Приказ о списании вагонов по возрасту манипулятивный и содержит основы для коррупции – ВАС

Инициатива по ограничению эксплуатации вагонов по возрасту, а не по техническому состоянию содержит признаки коррупционных рисков, а также причины считать, что вся программа нацелена исключительно на обогащение небольшого круга людей – владельцев вагоностроительных заводов. Об этом написал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в своей колонке для Экономической правды.

"Укрзалізниця" и Мининфраструктуры предлагают решение, угрожающее коллапсом самой железной дороги, скачиванием средств из других отраслей и может привести к краху экономики. И все для того, чтобы на этом мог обогатиться небольшой круг людей — нынешних и будущих владельцев вагоностроительных заводов и их поставщиков. Потому что, как следует из пояснительной записки к соответствующему проекту Приказа, процветание именно этих предприятий разработчики документа считают залогом развития всей экономики страны", - подчеркивает Соколов.

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Он напомнил, что ключевым основанием для сокращения сроков эксплуатации вагонов авторы проекта Приказа называют систему контроля, которая вроде бы не может обеспечить допуск на железнодорожные пути только технически исправных грузовых вагонов.

"Однако возникает вопрос: почему речь идет только о грузовых вагонах? Выходит, в отношении пассажирских вагонов система работает? И неисправные вагоны, которые могут самостоятельно отцепиться или сойти с рельсов, на пути не допускаются?" - задается вопросом Соколов.

Он также указал, что документ содержит признаки манипуляции: для разных вагонов предусматривается разный срок эксплуатации, который иногда отличается вдвое, а то и втрое.

Далеко не для всех типов вагонов предлагается сократить сроки эксплуатации. Например, если срок большинства зерновозов хотят ограничить 30 годами, то, например, сроки эксплуатации универсальных платформ остаются без изменений – 48 и 64 года. То же касается и рефрижераторов — 50 лет, лесовозов – 48 лет, транспортеров – 70. Выходит, когда "Укрзалізниці" нужно, то она может отлично контролировать техническое состояние вагонов, и они могут работать по 50-70 лет. А когда есть желание заработать на строительстве новых, а строить мы можем далеко не все типы вагонов - то возможность контроля куда-то исчезает", - удивляется Соколов.

Кроме того, эксперт отмечает большие коррупционные риски, заложенные в документе.

"Если посмотреть на таблицу, добавленную к Приказу, один и тот же тип вагона может иметь одновременно несколько разных сроков разрешенной эксплуатации. Какой из них будет применен к конкретному вагону – неизвестно, а решать это будет "Укрзалізниця". Которая еще и фактически монополист из-за того, что контролирует почти половину вагонного парка, таким образом, создана возможность для "маневра" с отсрочкой списания вагона. И теперь найдутся те, кто готов будет "помочь" продлить срок службы вагона. Или наоборот – списать быстрее, если кто-то из частных операторов будет очень мешать", – пояснил Соколов.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало программу списания грузовых вагонов по возрасту и строительство новых, и подготовило Меморандум, участниками которого, как ожидается, станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов.

В свою очередь украинские компании подписали Антимеморандум, и призвали власти не допустить дефицита вагонов: это может повлечь за собой транспортный коллапс, падение производства и валютных поступлений, а также масштабный экономический кризис.