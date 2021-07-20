Представители ІТ-бизнеса выступили в поддержку 'Дія.City'

15 июля 2021 года парламент принял во втором чтении законопроект №4303 о "Дія.City". Редакция MC.Today расспросила представителей бизнеса их намерения о присоединении к "Дія.City".

По мнению Генерального директора AxDraft Юрия Зарембы, специальный налоговый режим предоставит новые возможности для роста компаний. Имея среди акционеров американскую компанию и зная специфику работы с иностранными инвестициями, он подчеркивает, что прозрачность чрезвычайно важна для западного инвестора. В AxDraft большинство команды работают не по ФОТ, а официально. Несмотря на все условия, Заремба заявил, что спецрежим представляет интерес для компании и они готовы присоединиться к "Дія.City".

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Не менее положительный отзыв редакция получила от соучредителя Ajax Systems Андрея Конотопского. По его словам спецрежим предлагает лучшее налогообложения в Европе и снимает налоговые риски. Конотопский утверждает, что "Дія.City" точно не будет убивает модель работы по ФОП, наоборот это возможность работать по хорошей альтернативе. По его мнению, это проект глобального уровня, ничем не хуже Дубая.

Руководитель инвестиционной компании Nika Tech Family Максим Слободянюк также выразил полную поддержку законопроектов о "Дія. City". По его словам они готовы присоединиться к спецрежиму сразу рядом портфельных компаний.

Напомним, "Дія.City" – это специальный правовой режим для IТ-индустрии, что должен создать новые прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам правила игры для IТ-компаний и стартапов.

Ранее 15 июля рамочный законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" получил поддержку 262 народных депутатов во втором чтении.