Предложение о повышении налогов на добычу газа отпугивает международных инвесторов – Dixi Group

Принятие законопроекта об увеличении ренты на добычу газа приведет к снижению объемов бурения скважин, освоения новых месторождений и к уходу иностранных инвесторов из Украины.

Об этом говорится в анализе законопроектов №7038 и №7038-1 от Dixi Group.

"Это приведет к уменьшению инвестиционного ресурса компаний (потенциальное сокращение объемов бурения и освоения новых месторождений), и вероятно смотивирует их к сокрытию реальных объемов товарного газа, создав таким образом коррупционные риски. Также, в целом такая непоследовательная политика оказывает эффект отпугивания инвесторов, в том числе международных", - говорится в нем.

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Dixi Group добавила, что законопроекты №7038 и №7038-1 не согласуются с положениями Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, которая предусматривает стимулирование добычи через пересмотр и оптимизацию налогообложения отрасли.

Также отмечается, что увеличение ренты на добычу газа крайне негативно скажется на государственном газодобывающем секторе, который составляет около 75% всей добычи в Украине.

"В таком случае им будет труднее конкурировать с частными компаниями и выдержать фиксированные цены на газ для нужд населения и теплопоставщиков", - подчеркнули в Dixi Group.

Кроме того, в анализе указывается, что предложенный законопроектами механизм определения цены реализации газа, от которой будет зависеть размер ренты, должен быть пересмотрен, поскольку он не отображает реальную ситуацию на рынке.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.