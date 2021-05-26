Правовая неопределенность превращает законопроект об экоинспекции в инструмент давления, – Кабаченко

Законопроект об экологическом контроле (3091) содержит правовые неопределенности, угрожающие злоупотреблениями со стороны контролирующих органов и ростом коррупции.

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам антикоррупционной политики Владимир Кабаченко.

"Первый момент, где мы встречаемся с правовой неопределенностью. В соответствии с пунктом №3 части 2 статьи 12 законопроекта основаниями к осуществлению внепланового мероприятия по субъектам хозяйствования является обоснованное обращение физического лица. Мы прилагательные "обоснованное", "необоснованное", "хорошо" , "плохо" в тексте законопроекта использовать не можем. Это либо обращение, либо не обращение. И кто будет контролировать, что такое "обоснованное обращение"? Какие критерии вы относите к обоснованному обращению? Поэтому первое – это злоупотребление", – рассказал Кабаченко.

По его словам, также не четко определены условия для осуществления внеплановых проверок экологической инспекцией, что может привести к масштабным злоупотреблениям со стороны контролирующего органа.

"В части 3 статьи 12 проекта закона предусмотрена возможность осуществления внепланового мероприятия государственного экологического контроля при необходимости. Что это такое "при необходимости"? Кто определяет "потребность"? Кто выполняет "потребность"? Кто несет ответственность за потребность? То есть такие слова как "обоснованное обращение", "при необходимости" мы в законопроектах использовать не можем", – отметил Кабаченко.

Кроме того, депутат обратил внимание, что законопроект предусматривает расширение полномочий экоинспекции и наделение ее несвойственными функциями.

"По какой-то неизвестной для меня причине экологическую инспекцию наделяют функциями правоохранительных органов. Например, инспектор экологической инспекции может осматривать автомобиль, может проверять правоустанавливающие лица, может составлять протоколы и, по сути, привлекать к ответственности. С одной стороны этот подход он абсолютно взвешенный, если взять, например, браконьеров, людей, которые незаконно вылавливают рыбу. Конечно, экоинспеция должна быть наделена правами, спросить документы, представляющие лицо, остановить человека, или выдать протокол. Но сегодня эту функцию закрывают и выполняют правоохранительные органы", – пояснил Кабаченко.

Еще одной сомнительной нормой законопроекта, которая, по мнению депутата, может стать коррупционным фактором, является предоставление экоинспекции права самостоятельно принимать решения о приостановлении деятельности субъектов хозяйствования в целом или отдельных его цехов сроком до 3 рабочих дней в случае выявления сверхурочных выбросов, сбросов или отходов.

"На сегодня существует норма о приостановлении цехов или других единиц, но на основании решения суда. Если мы предполагаем, что экоинспекция злоупотребляет своими полномочиями, то она без решения суда может заблокировать работу предприятия... Мы говорим, что вы можете брать на себя такие полномочия без решения суда. Абсолютно недопустим факт", – подчеркнул Кабаченко.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко заявила, что ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине, и подчеркнула, что это негативно скажется на развитии бизнеса.