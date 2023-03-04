Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы: Шмигаль раскрыл детали

4 февраля правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025 годов. Введение программы планируется для повышения эффективности системы предотвращения коррупции, формирования негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечения неотвратимой ответственности за коррупцию.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Программа будет оставаться открытой для предложений и дополнений.

"Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – написал Шмыгаль.

Как заявил премьер-министр, правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025.

Программа содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных областях общественной жизни, формирования негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечения неотвратимой ответственности за коррупцию.

"Есть понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с Парламентом, другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов", – добавил Шмыгаль.

Также он добавил, что Комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине создадут мобилизационный и материальный резервы для обеспечения страны первоочередными вещами. Эти резервы будут четко разграничены, а система управления ими кардинально изменится по сравнению с той, которую Украина получила "в наследство" от СССР.

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