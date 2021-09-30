Правительство пытается переложить ответственность за рост тарифов на общины, – Ирина Суслова

Между центральной властью и городскими главами идет жесткая дискуссия на тему роста коммунальных тарифов для населения. Правительство пытается заставить мэров оставить действующие расценки, а разницу оплатить "Нафтогазу" из местных бюджетов развития. Такой подход ставит местные общины в патовую ситуацию.

Такое мнение высказала известная правозащитница Ирина Суслова, комментируя крайне напряженную тарифную ситуацию в Украине накануне начала отопительного сезона. По словам эксперта, уже более месяца чиновники встречаются за закрытыми дверями с руководителями местной власти, пытаясь переложить ответственность за неизбежный рост коммунальных тарифов на городские общины.

"Ассоциация городов Украины подсчитала, что на фоне действующих мировых цен на газ для того, чтобы Украина могла нормально перезимовать, коммунальные тарифы для населения должны вырасти вдвое, а для бюджетного сектора – в 3-5 раз", – отметила Суслова.

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В то же время во время Конгресса местных и региональных властей, который состоялся в Киеве 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский пообещал не увеличивать расценки.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти", – заявил он.

Впрочем, по словам Ирины Сусловой, корень проблемы в вопросе, кто и из каких источников оплатит разницу между рыночными ценами на голубое топливо и действующими коммунальными тарифами. Правительство предлагает потратить на компенсацию средства местных бюджетов развития. По предварительным подсчетам АГУ, речь идет о 25-40 млрд грн. Мэры городов Украины с таким предложением крайне не согласны, ведь, потратив средства бюджетов развития, у городов не останется денег даже на благоустройство.

"Для местных бюджетов это огромные деньги. По большому счету, центральная власть пытается отобрать у общин все средства, которые используются на благоустройство парков и скверов, ремонт дорог, другие важные инфраструктуре направления. Поэтому я понимаю мэров, которым такая перспектива не нравится. Так, власть обещает, что со временем вернет эти средства местным общинам из Государственного фонда регионального развития, однако, по мнению большинства городских глав, такая комбинация крайне сомнительна. средства ГФРР, согласно бюджетному законодательству, имеют четкое целевое назначение и не могут расходоваться на компенсацию стоимости коммунальных услуг", – констатировала Суслова.

Эксперт проинформировала также, что власть пока не предоставила ответы на компромиссные предложения Ассоциации городов Украины.

"Правительство пока не идет на предложенные Ассоциацией городов Украины компромиссы: оставить бюджетам общин на 5% больше налога на прибыль; уменьшить на 20% объем реверсной дотации; предоставить дополнительную субвенцию на ремонт улиц и дорог в размере 10 млрд грн; направить на места 50% средств от ГФРЗ. Если стороны не придут к понятным договоренностям, отопительный сезон в Украине может оказаться под угрозой срыва", – резюмировала правозащитница.