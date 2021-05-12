Появилось видео c секретного завода в Турции, где производят беспилотники для Украины

Журналисты попали на секретный турецкий завод по производству ударных безпилотников Bayraktar. Там уже тестируют партию аппаратов, которые скоро должны поставить Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На кадрах удалось показать часть предприятия, однако съемку можно было проводить только с разрешения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Сколько именно беспилотных летательных аппаратов заказала Украина, не уточняют, ссылаясь на секретность.

В сюжете напоминают, как БПЛА уничтожили российские зенитные комплексы "Панцирь" в Сирии, а также о том, что они сыграли важную роль во время войны между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, некоторые модификации турецких бесплотников решили оснащать украинскими двигателями. Речь идет о моделе Akıncı, способной нести 1,5 тонны вооружения.

Напомним, что в феврале 2020 года во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину между странами было подписано соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в марте прошлого года испытали турецкие беспилотникеи Bayraktar TB2, которые поступили на вооружение ВСУ, а в апреле 2021-го украинские военные впервые применили аппараты.