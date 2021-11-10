Повышение тарифов на железнодорожные перевозки незаконно и приведет к кризису – ФРТУ

Повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов 1-го класса почти на 40% с января 2022 года, которое инициирует Министерство инфраструктуры, приведет к кризису в энергетической и угольной отраслях, повлечет значительный рост цен на объекты строительства и коммунальные услуги.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к министру юстиции Денису Малюське.

Как говорится в письме, инициируя повышение тарифов на перевозку, МИУ вообще не приняло во внимание сложное экономическое положение, в котором находится часть украинских отраслей. А между тем тарифная нагрузка для бизнеса возрастет почти на 13 млрд грн ежегодно, что для отдельных отраслей может стать критической точкой.

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"Расходы предприятий топливно-энергетического комплекса потенциально вырастут на более чем 30% или 2 млрд грн ежегодно. Такое повышение себестоимости будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, в которых значительное количество предприятий на данный момент убыточны или дотационны и находятся в тяжелом финансовом положении", – подчеркивают в ФРТУ.

При увеличенном тарифе на транспортировку угля усилится кризис в угольной отрасли, лишив работы десятков тысяч горняков. Удорожание перевозки угля приведет к росту тарифов на электроэнергию на $0,10-0,11 за 100 кВт.ч. В масштабах всей страны это дополнительная нагрузка на промышленность и население на $80-90 млн/год, посчитали эксперты Федерации.

В свою очередь рост тарифов приведет к удорожанию угля, увеличатся убытки ТЭС, а значит – возрастет задолженность тепловой генерации перед шахтами за уголь, а системный кризис в энергетической отрасли усилится.

"Таким образом, стремительное очередное повышение тарифов приведет к катастрофическим последствиям для целых отраслей и будет иметь негативное влияние на экономическое положение государства. Увеличатся цены на жилую и коммерческую недвижимость, тарифы на услуги ЖКХ, произойдет очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог (частично восстановленных программой Президента Украины "Большая стройка"), стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит Государственного и местных бюджетов", – резюмировали в ФРТУ.

Кроме того, сам проект, представленный МИУ, содержит многочисленные нарушения украинского законодательства. А именно – анализ регуляторного воздействия, который оказало ведомство, требует существенной доработки разработчиком. В нынешнем виде он не может быть учтен, поскольку в нем отсутствуют данные по себестоимости грузовых перевозок. А значит, невозможно посчитать, насколько необходимо новое повышение тарифов.

"В Анализе регуляторного влияния отсутствуют какие-либо данные о проведении разработчиком оценки последствий действия этого приказа на экономику Украины и отдельные отрасли. То есть, проект в итоге направлен исключительно на увеличение доходов АО "Укрзалізниця", занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и не учитывает в полной мере все негативные последствия для многих предприятий других отраслей экономики", – резюмировали в ФРТУ.

В Федерации подчеркнули: представленный Анализ регулятивного влияния противоречит статье 4 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". А соответственно проект Приказа МИУ не может быть зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует повышение тарифов на перевозку по железной дороге грузов 1-го класса, которое суммарно достигнет более 40%. В Профсоюзе работников угольной промышленности Украины уже заявили, что в случае повышения тарифов угольные предприятия будут вынуждены закрываться, поскольку и в нынешних условиях находятся в кризисном состоянии.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзалізниці" и преодолеть там коррупцию, а не снова повышать тарифы на грузовые перевозки.