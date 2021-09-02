Повышение тарифов и налогов для ГМК лишит запаса прочности главного поставщика валюты – СМИ

Повышение тарифного и налогового бремени на предприятия ГМК в период падения мировых цен на их продукцию приведет к снижению конкурентоспособности главных экспортеров и сокращению поступлений валюты в страну.

Об этом говорится в материале "Главкома" "Экономика времен пандемии. Тревожное благополучия Украины".

Главком напомнил, что в настоящее время наблюдается существенное снижение цен на сырье на мировых рынках, после их резкого роста в начале года. Поэтому отечественные экспортеры вскоре будут иметь проблемы со способностью реализовать свою продукцию за рубежом, что будет иметь негативное влияние на экономику Украины в целом

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"Какие проблемы от падения цен и спроса в мире на наши экспортные позиции могут ждать нас в ближайшее время? Наиболее очевидные и объективные, те, что были всегда, – это снижение экспортной выручки и все, что с этим связано: минус поступлений в госбюджет, ухудшение торгового сальдо, усиление давления на курс гривны, сокращение доходов предприятий-экспортеров, рост дефицита бюджета и "напряги" с выплатами по социальным статьям. По итогам может усилиться инфляция", – отмечается в материале.

При таких условиях усиление налоговой нагрузки на экспортеров, которые пытается ввести власть законопроектом 5600, авторы материала считают как минимум недальновидным.

"Худшее, что можно сделать при такой перспективе – не реагировать на реалии мировой конъюнктуры, от которых Украина традиционно зависима. И попробовать зарабатывать на убытках экспортеров, а к этому все идет. Выдавливая в бюджет максимум возможного, государство лишает запаса прочности основных поставщиков валюты в бюджет", – констатирует Главком.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что цены на руду прогнозируемо снижаются и в ближайшее время могут упасть ниже 100 долларов / тонна, поэтому власти следует поддержать отечественных металлургов, а не усиливать налоговое давление на них.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.