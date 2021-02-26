Повышение тарифа на передачу тока приведет к волне банкротств – ICC Ukraine

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии заставит промышленность заплатить дополнительные 2 млрд грн, что является неподъемным для них при нынешнем кризисе. Предприятия вынуждены будут останавливать свою работу.

Об этом говорится в открытом обращении и ICC Ukraine в Министерство энергетики и НКРЭКУ.

В ICC Ukraine отметили, что необоснованный рост тарифа на передачу тока серьезно ударит по конкурентоспособности украинской экономики, которая и без того находится в состоянии глубокого кризиса.

По подсчетам экспертов ICC, на восстановление после кризиса 38% украинских предпринимателей понадобится не менее года, чтобы выйти на докарантинные темпы развития, 25% – не менее 2-х лет, 19% – около 6 месяцев. При таких условиях повышение тарифа на передачу тока приведет, по мнению экспертов, к остановке многих предприятий.

"Рост тарифа в таких условиях заставит украинские предприятия платить дополнительные 2 млрд грн, что приведет к волне банкротств, спаду потребления энергии и, наконец, к сокращению выручки "Укрэнерго". Результатом принятия этого постановления станет падение объемов экспорта и курса гривны, ведь экспортоориентованные отрасли являются крупнейшими потребителями электроэнергии", – отмечается в обращении.

В ICC считают, что повышать тариф на передачу тока для погашения долгов перед "зеленой" генерацией является неэффективным решением, и напомнили о предусмотренном для этого законодательством другом механизме – финансировании из государственного бюджета.

"В Законе Украины 810-IX четко указано, что КМУ должен предусмотреть в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников в объеме не менее 20% выработки. Учитывая, что именно государство брало на себя обязательства перед генерацией из ВИЭ, обслуживание кредита НЭК "Укрэнерго" должно осуществляться за счет бюджета. Суммарно, на нужды "зеленой" энергетики в Госбюджете на 2021 должно быть заложено не менее 16,4 млрд грн", – отметили в ICC Ukraine.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению конкурентоспособности продукции металлургов и потери ими рынков сбыта.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов подчеркнул: в случае роста тарифа на передачу электроэнергии, предприятия химической промышленности придется останавливать, поскольку они уже сейчас работают на грани убыточности.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ снова повысила тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое – с 113 грн МВт-час до 312,76 грн за МВт-час.