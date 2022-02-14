Повышение ренты на украинский газ приведет к падению добычи, – Кучеренко

Идея "Слуги народа" повысить налоги на добычу украинского газа (ренты) очень быстро приведет к уменьшению доходов государственного бюджета из-за падения объемов добычи.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Совета по энергетике Алексей Кучеренко.

"Я не думаю, что комитета пособен вообще просчитать комплексно последствия этих своих поспешных решений. Сейчас основной козырь у него, что он хочет поступления в бюджет теоретически поднять. А я могу сказать одно, что это приведет к сокращению поступлений в бюджет", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Україна24".

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По словам Кучеренко, энергетический комитет совета не может поддержать данный проект закона из-за катастрофических последствий для отрасли.

"Если все-таки собираются добывать свой газ, то нужно специалистов слушать. И я надеюсь, что коллеги из комитета нашего профильного энергетического меня услышат. Потому что мы обязательно этот законопроект должны рассмотреть и не можем его поддержать в таком виде", - отметил нардеп.

Кучеренко допустил, что автором идеи о повышении налогов на добычу газа является НАК "Нафтогаз Украины", растративший средства на закупку природного газа.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.