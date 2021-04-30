Повышение налогов в Украине не увеличит поступления в бюджет, – Охрименко

Повышение налогов не приведет к росту поступлений в бюджет вырастет только уровень теневой экономики. Об этом заявил экономист Александр Охрименко.

"У нас на сегодняшний день примерно только 14% бизнеса полностью платит все налоги. Что касается населения, мне кажется, процентов 20 полностью. Потому что основная масса бизнеса и населения налоги не платит. Поэтому поднять можно – платить не будут", - считает Охрименко .

По его мнению, увеличение налогов в отечественных реалиях приведет лишь к росту теневой экономики.

"Налоговая нагрузка если увеличивается, тогда увеличивается доля тени. И у нас увеличится доля тени. Закончится тем, что поступления в государственный бюджет не увеличится, а увеличится действительно доля тени. Ничего хорошего не даст", - констатировал Охрименко.

Он также считает, что намерения украинской власти ориентироваться на уровень налогов в странах Европы недопустимы, поскольку Украина до такого уровня не готова. Поэтому нужно наводить порядок в реальном секторе экономики – заняться администрированием уже существующих налогов.

"Реальная экономика – это ставки, система налогообложения, система администрирования и борьба с коррупцией", - подчеркнул эксперт.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.