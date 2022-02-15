Повышение налогов на добычу украинского газа недальновидное и вредоносное решение, – Бойко

Намерение правительства повысить налоги на добычу украинского газа является недальновидными решением, которое повредит экономике страны.

Об этом заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в парламенте Юрий Бойко.

"Вот увеличить налоги на своего производителя, дальше он закроет скважины, вообще не будет этого газа. Вот самый тупой и примитивный путь. Абсолютно недальновидная позиция. Надо наоборот. Понятно, надо следить, чтобы не было сверхприбыли. Но, с другой стороны, - поддерживать своего производителя, чтобы больше добывалось у нас в стране. Меньше тогда придется закупать за границей. И для этого надо следить, чтобы были налоги разумные", - сообщил Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

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Он заявил, что правительство наоборот должно создавать все возможности для инвестиций в бурение и поиск месторождений.

"Давать, наоборот, им возможность развиваться, давать лицензии, возможность бурить. А параллельно иметь контракт, который будет страховать от колебания на рынке. Мы всегда так жили, никогда такого бардака не было. Я сам этим занимался, понимаю, как это делается. У нас никогда не было таких цен на газ, как сегодня. Никогда люди так не страдали. Никогда предприятия не останавливались. Это то, что они натворили в последние несколько лет", - отметил Бойко.

Напомним, 9 и 11 февраля в Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69-74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.