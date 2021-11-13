Поставки угля на Трипольскую ТЭС под Киевом снова остановлены – Минэнерго

Поставки угля на государственную Трипольскую ТЭС под Киевом 11 ноября снова остановлены.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики об объемах поставок угля на ТЭС за 12 ноября.

При этом Трипольская ТЭС за сутки 11 ноября использовала 2,9 тыс. т угля. Всего за 1-11 ноября на Трипольскую станцию, от работы который зависит стабильность электроснабжения Киева, поступило 14,1 тыс. т – что является самым низким показателем среди всех ТЭС в стране.

По состоянию на 12 ноября, запас угля на Трипольской ТЭС упал до 20,1 тыс. т при минимально необходимых 48,9 тыс. т.

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В целом на складах государственных ТЭС упали до 75 тыс. т. при минимально необходимых 180 тыс. т.

Напомним, в начале ноября государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. С 6 ноября начался коммерческий импорта электроэнергии из Беларуси.

Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние два месяца, каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.